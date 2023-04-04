"О бойкоте пока речь не идет": Гутцайт высказался о неучастии Украины на Олимпийских играх-2024

Президент Национального олимпийского комитета высказался о возможном отказе украинских спортсменов от участия на Олимпиаде в Париже. Он заявил, что федерации концентрируются на массовом недопуске россиян к международным соревнованиям.

Украина еще не бойкотировала Олимпийские игры

Международный олимпийский комитет принял скандальное решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация разрешила федерациям пускать на соревнования игроков из этих стран.

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Выступать они могут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. В ответ Кабинет Министров Украины выдал заявление, что украинские спортсмены должны бойкотировать соревнования с участием россиян.

Это поставило под угрозу участие многих топ-спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году в Париже. Впрочем, глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что пока нет речи о запрете на участие украинцев в Олимпиаде.

Мы продолжаем работать. Сейчас вся ответственность за допуск лежит в федерациях. Я уже несколько раз собирал, на этой неделе тоже собирать федерации. Нужно вместе собирать все доказательства для предоставления в МОК. Я уверен, что МОК будет следить за этим процессом. Чтобы международные федерации честно смотрели эти доказательства, когда спортсмены из РФ находятся в вооруженных силах или поддерживают войну, чтобы они видели и устраняли этих спортсменов. Поэтому мы продолжаем работать вместе с федерациями. Пока о бойкоте Олимпиады-2024 речь не идет. Главное, чтобы россиян и белорусов не возвращали во всех международных федерациях,

– заявил Гутцайт.

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Россиян пока не допустили к Олимпиаде

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

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Вопрос участия представителей России и Беларуси на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.