Україна ще не бойкотувала Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет прийняв скандальне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація дозволила федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. У відповідь на це Кабінет Міністрів України видав заяву, що українські спортсмени мають бойкотувати змагання за участі росіян.

Це поставило під загрозу участь багатьох топ-спортсменів на Олімпійських іграх, які відбудуться наступного року в Парижі. Втім голова НОК України Вадим Гутцайт заявив, що поки нема мови про заборону на участь українців в Олімпіаді.

Ми продовжуємо працювати. Зараз вся відповідальність за допуск лежить на федераціях. Я вже кілька разів збирав, цього тижня теж буду збирати федерації. Потрібно разом збирати всі докази, щоб надавати в МОК. Я впевнений, що МОК також стежитиме за цим процесом. Щоб міжнародні федерації чесно дивилися ці докази, коли спортсмени з РФ перебувають у збройних силах чи підтримують війну, щоб вони це бачили і усували цих спортсменів. Тому ми продовжуємо працювати разом із федераціями. Наразі про бойкот Олімпіади-2024 не йдеться. Головне, щоб росіян і білорусів не повертали у всіх міжнародних федераціях,

– заявив Гутцайт.

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Росіян поки не допустили до Олімпіади

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

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Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.