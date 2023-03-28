"Приложим усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены", – Гутцайт

Глава НОК Украины высказался по поводу решения МОК разрешить представителям России и Беларуси вернуться в международные соревнования. Он отметил, что борьба за недопуск сторонников оккупантов к Олимпиаде продолжается.

Международный олимпийский комитет шагнул на встречу спортсменам из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация предоставила рекомендации федерациям по доспуску игроков из этих стран.

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Впрочем, выступать они смогут только под нейтральным флагом и в случае соблюдения определенных требований. Речь идет только о международных соревнованиях, тогда как решение относительно Олимпийских Игр-2024 будет принято позже.

В заседании Исполкома МОК принял участие глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт. Президент НОК прокомментировал решение всемирной организации по отношению к россиянам и белорусам.

Благодаря усилиям Президента Украины Владимира Зеленского и совместным действиям Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета Украины, Министерства иностранных дел Украины, национальных федераций разных видов спорта и общественности нам удалось добиться того, что решение вопроса допуска россиян и белорусов к Олимпиаде в 2024 году отложено. Сегодня МОК предоставил рекомендацию для международных спортивных федераций, которые хотят допустить к соревнованиям россиян и белорусов, рассматривать этот вопрос только по индивидуальным выступлениям спортсменов.

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На международных состязаниях не будет сборных команд. Запрещен допуск спортсменов и функционеров из государств-агрессорок, поддерживающих войну, военнослужащих или правоохранителей. Запрещено использование любого цвета русского и белорусского флагов в местах проведения соревнований, пребывания атлетов, персонала и зрителей. Никаких национальных символов, включая эмблемы НОКов и национальных федераций. Даже никакой музыки, ассоциирующейся с РФ и РБ. Запрещены какие-либо высказывания в поддержку войны до, во время или после соревнований, а также в рамках общения с журналистами.

Все атлеты должны пройти тестирование на допинг в соответствии с антидопинговыми программами международных федераций, а не антидопинговыми организациями России или Беларуси. Эти правила касаются, прежде всего, тех федераций, которые уже решили допустить россиян к международным соревнованиям. На многих из этих аспектов мы акцентировали внимание на общении с международным спортивным сообществом. Их учет – это важный шаг. Сейчас мы продолжим работать в этом же направлении, чтобы международные федерации, еще рассматривающие данный вопрос, не меняли свою позицию. А также приложим совместные усилия, чтобы ни один z-патриот не попал на международные спортивные арены. Спасибо всем, кто поддерживает нашу позицию! Вместе мы сильнее. Держим наш фронт,

– написал Гутцайт на своей странице в фейсбуке.

Отметим, что одной из первых организаций, разрешивших участие россиянам и белорусам, стала Международная федерация фехтования. Уже с начала мая представители стран-агрессорок смогут соперничать в турнирах под нейтральным флагом.

Это решение вызвало отчаяние у Ольги Харлан. Европейская федерация легкой атлетики продлила бан для спортсменов из РФ и РБ.

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Кроме того, министры спорта 35 стран выступили против допуска россиян и белорусов к Олимпийским играм в Париже. Среди них представители США, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Японии и других стран.