После начала полномасштабной войны России и Украины мировой спорт начал отмежевываться от представителей страны-агрессоры. Российские команды не допускают к соревнованиям, а спортсменов принуждают выступать под нейтральным флагом.

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Впрочем, с приближением Олимпийских Игр-2024 некоторые федерации начинают ослаблять санкции. Уже известно, что россияне и белорусы смогут участвовать в турнирах по фехтованию.

В то же время Европейская ассоциация легкой атлетики не намерена допускать к своим соревнованиям спортсменов из стран-террористок. В организации заявили, что по сравнению с мартом прошлого года, когда было принято решение об отстранении, ситуация не изменилась.

Пока война в Украине продолжается уже больше года, European Athletics хочет продемонстрировать, что мы не изменили свою позицию по продолжению отстранения российских и белорусских спортсменов, персонала и других официальных лиц не только от соревнований, но и всех мер и активностей. Война имела разрушительные последствия для Украины. Как спортивная организация European Athletics отмечает, что это касается и украинской спортивной инфраструктуры и местных спортсменов. Мы продолжим поддерживать Федерацию легкой атлетики Украины, чтобы спортсмены из этой страны могли и дальше воплощать свой потенциал, несмотря на трагическую ситуацию.

– говорится в заявлении European Athletics.

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Конгресс Европейской ассоциации легкой атлетики состоится в апреле. Именно на нем будет принято решение о продлении санкций. В МИД Украины уже заявили, что наши спортсмены будут бойкотировать соревнования, в которых примут участие россияне и белорусы.