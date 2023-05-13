Вадим Гутцайт привел в пример ряд спортивных федераций, не допускающих россиян к соревнованиям. Президент НОК заверил, что борьба продолжается.

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Вместе сильнее

Вадим Гутцайт отметил, что сейчас уже много федерации, которые не допустили россиян и белорусов на международную арену. Однако президент НОК напомнил, что не все такой позиции, поскольку есть организации, которые разрешили спортсменам из страны-агрессора и ее приспешницы (иногда при определенных критериях) участвовать в соревнованиях, приведя пример ЧМ по дзюдо. Также Гутцайт выделил федерации, которые не допустили россиян к соревнованиям.

Российские чемпионы мира Международная федерация фехтования отдельно рассматривала и не допустила. Потому что есть критерии, по которым они являются членами ЦСКА. Я уже слышал, как президент Российской Федерации фехтования дал заявление, что они вообще не собираются участвовать в таких условиях, при таких критериях. А есть федерация, например легкой атлетики, в которой есть 47 дисциплин. Это самая большая мировая федерация, наибольшее количество спортсменов, участвующих в Олимпийских играх. Они вообще не допустили русских и белорусских спортсменов. Федерации хоккея, баскетбола, керлинга, бадминтона,

– отметил Гутцайт.

Также Гутцайт отметил, что борьба с россиянами и белорусами на международной арене непрерывно ведется. Президент НОК призвал украинских спортсменов не сидеть сложа руки, а помогать и вносить свой вклад в недопуск представителей из страны-агрессора и ее приспешницы.

Мы работаем. Это труд каждый день всех нас. Президентов федераций всеукраинских, моя личная, наших спортсменов. Потому что я уже много раз призвал всех наших известных спортсменов не сидеть дома, не смотреть, что сделает Гутцайт, президент федерации или президент Украины Владимир Зеленский. Выходите, говорите, высказывайте свое мнение, что вы против этого. Объединяйте весь мир против того, чтобы спортсмены из России и Белоруссии принимали участие в международных соревнованиях,

– сказал Гутцайт.

Напомним, ряд украинских спортсменов не поддерживают позицию президента Национального олимпийского комитета. В частности, Оксана Баюл назвала Гутцайта позором Украины. Жан Беленюк в свою очередь рассказал, зачем Гутцайту нужен бойкот, а также отметил, что наше государство может потерять целое поколение молодых спортсменов. Артем Лесюк требует от Министерства молодежи и спорта справедливости, поскольку одни спортсмены вынужденно бойкотируют соревнования, а у других есть определенные привилегии.