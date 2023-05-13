Вадим Гутцайт привів в приклад низку спортивних федерацій, які не допускають росіян до змагань. Президент НОК запевнив, що боротьб триває.

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Разом сильніші

Вадим Гутцайт зазначив, що наразі уже є багато федерації, які не допустили росіян і білорусів на міжнародну арену. Проте президент НОК нагадав, що не усі такої позиції, оскільки є організації, які надали дозвіл спортсменам з країни-агресора та її поплічниці (інколи за певних критеріїв) брати участь у змаганнях, навівши приклад ЧС з дзюдо. Також Гутцайт виокремив федерації, які росіян не допустили до змагань.

Російських чемпіонів світу Міжнародна федерація фехтування окремо розглядала і не допустила. Тому що є критерії, за якими вони являються членами ЦСКА. Я вже чув, як президент Російської федерації фехтування дав заяву, що вони взагалі не збираються брати участь в таких умовах, при таких критеріях. А є федерація, наприклад, легкої атлетики, в якій є 47 дисциплін. Це найбільша світова федерація, найбільша кількість спортсменів, яка бере участь в Олімпійських іграх. Вони взагалі не допустили російських і білоруських спортсменів. Федерації хокею, баскетболу, керлінгу, бадмінтону,

– зазначив Гутцайт.

Також Гутцайт зазначив, що боротьба з росіянами та білорусами на міжнародній арені без упину ведеться. Президент НОК закликав українських спортсменів не сидіти склавши руки, а допомагати та робити свій внесок у недопуск представників з країни-агресора та її поплічниці.

Ми працюємо. Це праця кожного дня всіх нас. Президентів федерацій всеукраїнських, моя особиста, наших спортсменів. Тому що я вже багато разів закликав всіх наших відомих спортсменів не сидіти вдома, не дивитись, що зробить Гутцайт, чи президент федерації, чи президент України Володимир Зеленський. Виходьте, кажіть, висловлюйте свою думку, що ви проти цього. Об’єднуйте весь світ проти того, щоб спортсмени з Росії та Білорусі брали участь у міжнародних змаганнях,

– сказав Гутцайт.

Нагадаємо, що низка українських спортсменів не підтримують позицію президента Національного олімпійського комітету. Зокрема, Оксана Баюл назвала Гутцайта ганьбою України. Жан Беленюк у свою чергу розповів, навіщо Гутцайту потрібен бойкот, а також зазначив, що наша держава може втратити ціле покоління молодих спортсменів. Артем Лесюк вимагає від Міністерства молоді та спорту справедливості, оскільки одні спортсмени вимушено бойкотують змагання, а інші мають певні привілеї.