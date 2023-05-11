Ольга Саладуха "разнесла" Томаса Баха, который всеми силами пытается вернуть спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы в спорт.. Легкоатлетка к своему сообщению прикрепила символическое фото.

Достойно внимания Медали для диктаторов: почему МОК защищает россиян и допускает их к международным соревнованиям

Сказано по факту

Ольга Саладуха считает, что, по мнению Томаса Баха, самой большой проблемой мирового спорта является возвращение россиян и белорусов в международные соревнования и, в частности, на Олимпиаду-2024. Легкоатлетка сравнивает "проблему" Баха с реалиями Украины, поскольку у украинцев разрушены почти 350 спортивных объектов, убито по меньшей мере 300 профессиональных спортсменов и тренеров. Саладуха отмечает, что, несмотря на это в МОК, наиболее пострадавшими остаются россияне и белорусы, являются спортивными пропагандистами.

Опираясь на слова Баха, который сказал, что причастные к войне не попадут на спортивные арены, Ольга приводит в пример ЧМ по дзюдо, где по меньшей мере 15 членов команды являются военными. То есть это те люди, которые прямо сейчас на украинской земле совершают преступления. По мнению легкоатлетки, по такому сценарию будет проходить отбор и в других видах спорта.

МОК дал общую индульгенцию агрессору. Теперь надежда на отдельные федерации, имеющие понимание подлинных олимпийских принципов. А также на правительства государств, что они своими прямыми санкциями не допустят адептов войны в свои страны. А что касается Томаса Баха, то он уже вошел в историю. Как спортивный функционер на "подтанцовках" у Путина и как человек, собственноручно уничтожающий моральный авторитет мирового спорта,

– сказала Солодуха.

Владимир Путин и Томас Бах / Фейсбук Солодухи

Условия допуска россиян согласно заявлению МОК