"Принимаю то, что дал мне Бог": футболист, толкнувший арбитрину, о своей дисквалификации

Вадим Червак поделился своими мыслями по поводу своего отстранения. Посеявший футболист то и пожинает.

УАФ отстранила Вадима Червака от футбола за его абсурдную выходку на полгода. Футболист с честью принимает наказание.

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Футболист рассказал, что над ним возобладали эмоции, которые и скорректировали его действия. Вадим, конечно же, не гордится своим поступком и уверяет, что он неоднократно пытался вымолить прощение, что символизирует о том, что он полностью осознает свою ошибку. Однако Червак с здравым смыслом отнесся к последствиям и достойно принял наказание, что делает его настоящим мужчиной.

Это был всплеск эмоций. Я был возмущен – бежал, как и все, но не успел затормозить. После матча я сразу написал Софии. Затем извинился перед всеми в инстаграмме. Пришел на КГК, чтобы откровенно покаяться, никогда не делал такого специально. Я получил максимальное наказание – остался без клуба и профессии на полгода. Но принимаю все, что дал Бог. Сделаю все, чтобы достойно вернуться в футбол,

– рассказал Червак.

Напомним, что в матче с Металлургом (1:2) Вадим толкнул главного арбитра – Софию Причину. Случилось это после того, как рефери не назначила пенальти в пользу житомирского клуба под занавес встречи. После этого Полесье сразу же расторгло контракт с Черваком., а УАФ решил полностью ограничить футболиста.

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