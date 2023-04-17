Негативный результат в матче с донецким Шахтером будет символизировать об уходе из Динамо Мирчи Луческу. Остроты в ситуацию добавляет болезнь румынского тренера.
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От выступления столичного коллектива будет принято стратегическое решение по лечению Луческу. В идеале румынскому наставнику требуется замена тазобедренного сустава. Если руководство киевлян и сам Луческу по негативному результату матча увидят, что сотрудничество между сторонами уже себя исчерпало, Мирча спокойно дождется лета, поедет в Румынию и сделает там операцию.
Если же Динамо возобладает над Шахтером и будет бороться с Зарей за медали, то, возможно, Луческу сделает операцию сейчас, чтобы успеть восстановиться до конца сезона.
Я думаю, что есть какой-то психологический барьер, ниже которого братья Суркисы не готовы переступать. Это история с Блохиным и 4-м местом. Мы это помним. Третье место – это трагедия и драма. Но это не крушение такого масштаба, как остаться без медалей. В случае поражения Динамо от Шахтера в следующем туре будут большие шансы на то, что Заря уйдет в отрыв,
– рассказал журналист Михаил Спиваковский.
Напомним, что в Луческе развился коксартроз – это прогрессирующий износ и разрушение хрящевой ткани тазобедренного сустава. В результате заболевания Мирча испытывает сильные боли во время движения, породившие частые и длительные переезды столичного коллектива.
Румынский специалист в Динамо
- Луческу вернулся в Украину в 2020 году, подписав контракт с "Динамо". Назначение Луческу не восприняли, в частности, ветераны бело-синих Олег Блохин, Игорь Беланов, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Артем Милевский и другие. Все потому, что ранее румын возглавлял принципиального соперника киевлян Шахтер. Ультрас Динамо анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером.
- По информации румынских СМИ, Мирча в свою очередь ушел с поста главного тренера Динамо. Однако в Киеве это опровергли, а президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что не владеет информацией о действиях Луческу, поэтому румын остался.
- С киевлянами Мирча выигрывал все внутренние украинские турниры, а именно чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
- Однако Динамо выдает чрезвычайно плохой сезон, заняв последнее место в группе Лиги Европы, а также занимая 4-е место в УПЛ.
- Также Луческу признался, что недавно он мог возглавить турецкий Фенербахче или французскую Ниццу.