Языковые барьеры: в Жироне объяснили почему Цыганков еще не дебютировал за команду

Директор новоиспеченного клуба Виктора Цыганкова Кике Карсель дал объяснение, почему звездный страненец еще не сыграл ни одного матча за команду. Директор Жироны выделил две главные причины.

С момента присоединения Виктора Цыганкова к новому клубу Жирона успела провести уже два матча Ла Лиги. Да игрок, которого так хотят увидеть на поле фанаты Жироны, еще ни минуты не отыграл.

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Спортивный директор "бело-красных" Кике Карсель дал объяснение такой ситуации. Директор предоставил логические аргументы неявке Виктора на поле и анонсировал дебют украинца.

Мы знаем, что Виктор пришел с находящегося на паузе чемпионата, игрок не принимал участия в официальных матчах с ноября. Ему нужно время на адаптацию, плюс он не знает испанского языка, ему нужно время, чтобы понять идеи и указания тренера. Но Цыганков – довольно молодой игрок, и мы верим, что он скоро сможет помочь нам. Думаю, дебют состоится в ближайших турах,

– сказал Кике Карсель.

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