В поле зрения, – спецслужбы впервые отреагировали на скандал с Ломаченко и московскими попами

Украинский боксер Василий Ломаченко распространил скандальную проповедь митрополита УПЦ МП Лонгина о том, что Украина якобы "воюет" против церкви. После этого украинцы попросили СБУ проверить боксера за то, что он распространяет кремлевские нарративы.

Соответствующие призывы к правоохранителям начали появляться в комментариях под постами Ломаченко в инстаграме, пишет 24 Канал. Пока официального заявления или ответа украинских силовых структур не было.

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Ломаченко оказался на карандаше спецслужб из-за пророссийских намеков

В то же время, источники редакции 24 Канала в украинских спецслужбах говорят, что следят за 34-летним Ломаченко.

Ломаченко, как и любой человек с намеками на пророссийские взгляды, – в поле зрения украинских спецслужб,

– сообщили в спецслужбах.

Что известно о скандале с Ломаченко

Украинский боксер опубликовал в инстаграме два видео со скандальным митрополитом Лонгиным. Сообщение боксер сделал на фоне обысков СБУ в церквях УПЦ МП по всей Украине, а также решения лишить УПЦ МП доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви.

В проповеди Лонгин обвиняет Украину, мол, та "начала войну против Бога, против церкви и украинского народа". Намекая на ПЦУ, Лонгин выдумывает, что украинцы создали свою "человеческую" или даже "сатанинскую" церковь.

Проповедь Лонгина, которая оказалась на странице Ломаченко, вызвала возмущение среди украинцев. В комментариях к сообщению пользователи оставили множество гневных реакций.

Также скандал прокомментировали известные публичные особы, среди которых блоггеры Анатолий Анатолич и Даниэль Салем, активист Сергей Стерненко, спортсмены Сергей Стаховский и Владимир Гераскевич. Кроме того, защитник "Азовстали" Богдан Кротевич написал, что Ломаченко можно обменять на украинских пленных.

3 января Ломаченко был включен в Реестр госпредателей, который ведет Движение ЧЕСНО.

. Подробный материал о том, как московские попы завербовали Ломаченко и детали скандала вокруг украинского боксера, читайте на сайте 24 Канала в 19:00.