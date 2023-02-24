"Нейтральный" спорт от страны-агрессорки: в России состоялся наполненный пропагандой матч

Россия всеми силами пытается донести, что нейтралитета в спорте от них ждать не стоит. МОК пора наконец разуть глаза.

В России прошел поединок в рамках чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в привычной для тамошней аудитории пропагандистской атмосфере, пишет 24 канал.

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Волейбольный матч прошел в Туле между командами Белогорья и Динамо-ЛО. По всему залу была централизованно вывешена пропагандистская символика. В частности, баннеры с лозунгами и символикою российского вторжения в Украину.

Фотографии из абсурдного матча:

Напомним, что Международный олимпийский комитет выступает с позицией допущения к Олимпиаде-2024 российским и белорусским спортсменам. МОК нашел "компромисс", позволив спортсменам из стран-агрессорок поучаствовать в соревнованиях под нейтральным флагом и гимном, однако Россия всеми силами демонстрирует чего стоит от них ждать. Похожая ситуация уже возникала на Australian Open, где на стадионе также были вывешены пропагандистские флаги.

Условия допуска россиян и белорусов к Олимпиаде согласно заявлению МОК