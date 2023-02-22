С начала полномасштабной войны России против Украины мировой спорт налагает санкции на представителей страны-террористки. Россиянам либо запрещают участвовать в соревнованиях, либо вынуждают выступать под нейтральным флагом.

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Однако откровенную пророссийскую позицию показывает Международная федерация бокса (IBA). Там решили разрешить представителям РФ в своих соревнованиях выступать под флагом окупантов и слушать их гимн в случае победы.

Однако цивилизованный мир продолжает стоять на стороне Украины. Несколько федераций объявили бойкот чемпионата мира, который должен пройти в этом году. К ним присоединилась даже Федерация бокса Швейцарии.

Швейцария — нейтральная страна, но нейтралитет не означает, что мы должны быть слепыми или не иметь своего мнения. Это тоже подтверждает решение политического руководства Швейцарии. Невыразимые страдания, которые Россия причиняет соседней Украине в течение последнего года, невозможно описать словами. Это нужно пренебрегать всеми силами. И поскольку спорт финансируется через политику, то нельзя отделить друг от друга,

– говорится в заявлении президента федерация Андреаса Андерегга.

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Напомним, что президентом Международной федерации бокса является россиянин Умар Кремлев. Ранее о бойкоте соревнований IBA объявили федерации бокса США, Канады, Чехии, Швеции, Великобритании и Нидерландов.

Женский и мужик чемпионаты мира по боксу пройдут весной этого года. Первый пройдет с 15 по 26 марта в Нью-Дели, тогда как второй – с 1 по 14 мая в Ташкенте.