В России прошел поединок в рамках чемпионата России по волейболу. Встреча прошла в привычной для тамошней аудитории пропагандистской атмосфере, пишет 24 канал.
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Волейбольный матч прошел в Туле между командами Белогорья и Динамо-ЛО. По всему залу была централизованно вывешена пропагандистская символика. В частности, баннеры с лозунгами и символикою российского вторжения в Украину.
Фотографии из абсурдного матча:
Напомним, что Международный олимпийский комитет выступает с позицией допущения к Олимпиаде-2024 российским и белорусским спортсменам. МОК нашел "компромисс", позволив спортсменам из стран-агрессорок поучаствовать в соревнованиях под нейтральным флагом и гимном, однако Россия всеми силами демонстрирует чего стоит от них ждать. Похожая ситуация уже возникала на Australian Open, где на стадионе также были вывешены пропагандистские флаги.
Условия допуска россиян и белорусов к Олимпиаде согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никак не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.