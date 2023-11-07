В Раде анонсировали отставку министра спорта Гутцайта
Источник:Давид Арахамия
Глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия 7 ноября анонсировал увольнение одного из министров действующего правительства. Впоследствии выяснилось, что это может быть нынешний глава Минспорта Вадим Гутцайт.
Стоит отметить, что Гутцайта уже пытались уволить с занимаемой должности. Однако в тот раз комитет провалил голосование.
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Гутцайта могут уволить из Минспорта
Арахамия в своем телеграм-канале заинтриговала сообщением о новых кадровых решениях в украинском правительстве. В частности, он сказал, что хотел подать это сообщение быстрее, чем нардеп из партии "Голос" – Ярослав Железняк.
Анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ,
– написал он.
Впоследствии Железняк в своем телеграм-канале подтвердил информацию Арахамии, сказав, что в следующий раз глава фракции "Слуга народа" точно успеет написать сообщение раньше.
"Короче, уволят министра спорта – Вадима Гутцайта", – отметил он.
Нардеп также напомнил, что Гутцайт – фехтовальщик, и даже чемпионом по этому виду спорта.
Гутцайта уже пытались снять с должности
- Комитет молодежи и спорта Верховной Рады 3 августа рассмотрел вопрос об увольнении Вадима Гутцайта с должности главы Минспорта. В частности, тогда против увольнения Гутцайта проголосовали 3 члена комитета.
- Народный депутат из "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко отметила, что она высказала позицию относительно недовольства действиями министра по поводу украинских спортсменов. Нардеп подчеркнула, что он не помогает окончательно устранить атлетов из России и Беларуси от международных соревнований.
- Стоит отметить, что украинцев возмутила молчаливая позиция Вадима Гутцайта во время скандала с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан. В частности, общество возмутило пассивное поведение министра, а в сети отмечали, что он делает недостаточно для защиты интересов нашего государства на международной спортивной арене.
- Стоит отметить, что Гутцайт также объединяет свой пост министра с работой в Национальном олимпийском комитете страны. Это также возмутило многих украинцев в сети и народных избранников.