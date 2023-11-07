В Раде анонсировали отставку министра спорта Гутцайта

Глава франции "Слуга народа" Давид Арахамия 7 ноября анонсировал увольнение одного из министров действующего правительства. Впоследствии выяснилось, что это может быть нынешний глава Минспорта Вадим Гутцайт.

Стоит отметить, что Гутцайта уже пытались уволить с занимаемой должности. Однако в тот раз комитет провалил голосование.

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Гутцайта могут уволить из Минспорта

Арахамия в своем телеграм-канале заинтриговала сообщением о новых кадровых решениях в украинском правительстве. В частности, он сказал, что хотел подать это сообщение быстрее, чем нардеп из партии "Голос" – Ярослав Железняк.

Анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров КМУ,

– написал он.

Впоследствии Железняк в своем телеграм-канале подтвердил информацию Арахамии, сказав, что в следующий раз глава фракции "Слуга народа" точно успеет написать сообщение раньше.

"Короче, уволят министра спорта – Вадима Гутцайта", – отметил он.

Нардеп также напомнил, что Гутцайт – фехтовальщик, и даже чемпионом по этому виду спорта.

Гутцайта уже пытались снять с должности