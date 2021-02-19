Футболист сборной Украины отказался от щедрого предложения из Турции
Футболист сборной Украины Роман Безус зимой 2021 года мог покинуть бельгийский Гент. Украинскому футболисту поступило предложение по продолжению карьеры в Турции.
Источник:Сайт "Гента"
Мог заработать много денег в Турции
30-летний Безус, который в Украине успел поиграть за Динамо и Днепр, рассказал, что у каждого трансферного окна есть предложения от других клубов.
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Следовательно, Роман подтвердил, что в январе 2021 года также получал предложение сменить клубную прописку. Он заявил, что поступило щедрое предложение из Турции.
В январе поступали предложения от других клубов, но так происходит во время каждого трансферного окна. Не уделял много внимания этому, но видел, что СМИ подхватили это. Это правда, что я мог заработать много денег в Турции, но мне это неинтересно,
– сказал Роман.
Безус заверил, что ему нравится играть за "Гент", а его семье – жить в Бельгии.
"У меня есть шанс, который дает тренер. Моей семье тоже здесь нравится, так зачем ехать?", – сказал футболист.
Роман также рассчитывает, что станет более важным игроком для Гента.
Что известно о карьере Безуса в Генте
- Футболист сборной Украины перешел в Гент зимой 2019 года из бельгийского Сент-Трюйдена за более 1 миллион евро.
- Контракт Романа с Гентом, по данным Transfermarkt, действует до 30 июня 2022 года.
- В сезоне-2020/2021 украинец провел за Гент 24 матча. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.
- В футболке сборной Украины Безус с 2011 года отыграл 23 матча и забил 5 голов.
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