Футболист сборной Украины Роман Безус зимой 2021 года мог покинуть бельгийский Гент. Украинскому футболисту поступило предложение по продолжению карьеры в Турции.

Мог заработать много денег в Турции

30-летний Безус, который в Украине успел поиграть за Динамо и Днепр, рассказал, что у каждого трансферного окна есть предложения от других клубов.

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Следовательно, Роман подтвердил, что в январе 2021 года также получал предложение сменить клубную прописку. Он заявил, что поступило щедрое предложение из Турции.

В январе поступали предложения от других клубов, но так происходит во время каждого трансферного окна. Не уделял много внимания этому, но видел, что СМИ подхватили это. Это правда, что я мог заработать много денег в Турции, но мне это неинтересно,

– сказал Роман.

Безус заверил, что ему нравится играть за "Гент", а его семье – жить в Бельгии.

"У меня есть шанс, который дает тренер. Моей семье тоже здесь нравится, так зачем ехать?", – сказал футболист.

Роман также рассчитывает, что станет более важным игроком для Гента.

Что известно о карьере Безуса в Генте