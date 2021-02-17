Киевское Динамо официально подтвердило, что центральный защитник Артем Шабанов продолжит выступления в Польше. Он будет выступать в составе варшавской Легии.

Артем Шабанов будет выступать за польский клуб на правах аренды до конца сезона-2020/2021. Есть ли право выкупа контракта игрока после окончания срока аренды – не сообщается.

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Отметим, что Шабанов перешел в Динамо из донецкого Олимпика в январе 2018 года. С тех пор он провел за киевлян 69 матчей, в которых забил 3 мяча, трижды став обладателем Суперкубка Украины (2018, 2019, 2020) и выиграв Кубок Украины в 2020 году.

Перед тем СМИ писали, что в Легию должен перейти и еще один игрок Динамо – нападающий Назарий Русин. И тоже в аренду.