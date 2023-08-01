Владелец киевского клуба рассказал о трансферной компании команды и не исключил, что Динамо еще до конца не закончили поиск новых футболистов для усиления. Игорь Суркис отметил, что есть большие сложности в приглашении игроков, ведь многие из-за войны не хотят ехать играть в Украину.

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Упрекнул футболиста в финансовом плане

Один из братьев Суркисов заявил, что сейчас в коллективе есть все, что нужно – опыт и молодость, очень хорошая скамья запасных, молодые амбициозные ребята, которые еще не сказали своего слова. Игорь Суркис надеется, что они усилят игру команды, а болельщики увидят новых молодых звезд столичного клуба.

Также президент киевлян признался, могло бы вернуть Динамо своего питомца, который проваливает карьеру в Бельгии Романа Яремчука. Игорь Суркис упрекнул нападающего в финансовом плане.

Мы хотели бы вернуть всех сильнейших игроков Украины, но это, наверное, невозможно. Я же говорил, что Яремчук мог бы вернуться в родной клуб, но аппетиты и в трансфере, и в зарплате надо снизить,

– заявил Игорь Суркис.

Напомним, что Яремчук дошел до первой команды Динамо в сентябре 2017 года. Однако уже в августе того же года подписал контракт с бельгийским Гентом, где проявил себя по полной. У Романа есть за своей спиной 11 матчей в "бело-голубой" футболке, в которых не запомнился ни одним результативным действием.

Пока форвард сборной Украины ощущает большой спад в карьере и близок к уходу из Брюгге, где проигрывает конкуренцию и не вписывается в стиль игры команды. Украинец уже пропустил два стартовых поединка из-за травмы.

Динамо же в стартовом туре УПЛ разгромило Минай 4:1 и возглавило таблицу первенства после первого матча.