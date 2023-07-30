В первом туре Брюгге примет соперника на дому. К сожалению, среди 19 заявленных футболистов не нашлось места нашему Роману Яремчуку.
Интересно Одноклубники эксзвезды Ливерпуля едва не подрались во время так и не доигранного матча.
Снова вне склада
Однако причина достаточно серьезная – украинский нападающий Брюгге продолжает восстанавливаться от травмы колена.
Из-за этой проблемы Яремчук уже пропустил первый матч квалификации Лиги конференций против Орхуса, который закончился разгромной победой бельгийцев 3:0.
Отметим, что в последнее время украинский футболист группы атаки страдает травмами. Из-за повреждений Роман пропустил концовку сезона и июньские матчи сборной Украины.
Во время подготовки к новому сезону принял участие в товарищеских поединках Брюгге и даже успел отличиться 7 голами. шесть из которых были в ворота любительского КФС Хейст.
Проблемный возврат Яремчука в Бельгию
- В конце лета 2022 Роман вернулся в Бельгию, подписав контракт с Брюгге. Тогда за команду выступал еще Эдуард Соболь. Раньше Яремчук уже играл в этом европейском чемпионате, но за Гент. Однако возвращение украинца не было столь же успешным.
- Форвард сборной Украины стал самым дорогим трансфером в истории Брюгге – 16 миллионов евро. Но эти деньги он не оправдал. Низкая реализация, несуразная игра и травмы заставили фанатов клуба критиковать Романа. Они потребовали у руководства Брюгге продать украинца. Однако он остался.
- Контракт Яремчука с бельгийским коллективом рассчитан до конца июня 2026 года. Но доиграет ли футболист его до конца в Брюгге, пока неизвестно.
- С момента перехода из Бенфики Яремчук провел за бельгийцев 27 официальных поединков, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи.