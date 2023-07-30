В первом туре Брюгге примет соперника на дому. К сожалению, среди 19 заявленных футболистов не нашлось места нашему Роману Яремчуку.

Интересно Одноклубники эксзвезды Ливерпуля едва не подрались во время так и не доигранного матча.

Снова вне склада

Однако причина достаточно серьезная – украинский нападающий Брюгге продолжает восстанавливаться от травмы колена.

Из-за этой проблемы Яремчук уже пропустил первый матч квалификации Лиги конференций против Орхуса, который закончился разгромной победой бельгийцев 3:0.

Обратите внимание! Матч Брюгге – Мехелен состоится 30 июля в 19:30.

Отметим, что в последнее время украинский футболист группы атаки страдает травмами. Из-за повреждений Роман пропустил концовку сезона и июньские матчи сборной Украины.

Во время подготовки к новому сезону принял участие в товарищеских поединках Брюгге и даже успел отличиться 7 голами. шесть из которых были в ворота любительского КФС Хейст.

Проблемный возврат Яремчука в Бельгию