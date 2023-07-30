Возвращение в Бельгию стало провальным для форварда сборной Украины. Роман не только пропускал концовку в прошлом сезоне, но и начало нового-2023/2024. Все из-за травмы.

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Не вписывается в схему команды или лопнуло терпение?

Он пропустил уже первый матч квалификации Лиги конференций против Орхуса (3:0) и первый тур О-лиги Бельгии против Мехелена, закончившийся ничьей 1:1.

Хотя Яремчук играл за Брюгге в летнем межсезонье и даже забил 7 голов, шесть из которых были в ворота. Но только во владение любительского КФС Хейста. Даже столько голов в одном матче не убедили главного тренера Брюгге дать очередной шанс украинцу.

Тем более что украинец не подходит под стиль игры команды.

Отметим, что фанаты Брюгге потребовали выгнать Яремчука из команды, ведь Роман стал самым дорогим трансфером в истории клуба (16 миллионов евро). Но вообще не оправданий ожиданий. Поэтому такая реакция болельщиков не удивительна.

Брюгге рассматривает возможность аренды Яремчука. Хотя раньше наставник бельгийского коллектива Ронни Дейла

уверял, что пока Роман еще не готов, но пока доверяет украинскому футболисту.

Не такого возвращения в Бельгию ожидал Яремчук. Роман феерил в Генте, но после этого в карьере нападающего начался серьезный спад. Украинец не смог закрепиться в португальской Бенфике.