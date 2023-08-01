Власник київського клубу розповів про трансферну компанію команди та не виключив, що Динамо ще до кінця не закінчили пошуки нових футболістів для підсилення. Ігор Суркіс зауважив, що є великі складнощі у запрошенні гравців, адже багато із них через війну не хочуть їхати грати в Україну.

Цікаво Брюгге попрощається з Яремчуком, який став провальним, але найдорожчим трансфером клубу

Дорікнув футболісту у фінансовому плані

Один із братів Суркісів заявив, що наразі у колективі є все що треба – досвід та молодість, дуже хороша лава запасних, молоді амбітні хлопці, які ще не сказали свого слова. Ігор Суркіс сподівається, що вони посилять гру команди, а уболівальники побачать нових молодих зірок столичного клубу.

Також президент киян зізнався, чи могло б повернути Динамо свого вихованця, який провалює кар'єру у Бельгії Романа Яремчука. Ігор Суркіс дорікнув нападнику у фінансовому плані.

Ми хотіли б повернути всіх найсильніших гравців України, але, напевно, це неможливо. Я ж казав, що Яремчук міг би повернутися до рідного клубу, але апетити і в трансфері, і в зарплаті треба знизити,

– заявив Ігор Суркіс.

Нагадаємо, що Яремчук дійшов до першої команди Динамо у вересні 2017 року. Однак вже у серпні того ж року підписав контракт із бельгійським Гентом, де проявив себе по повній. Роман має за своєю спиною 11 матчів у "біло-блакитній" футболці, у яких не запам'ятався жодною результативною дією.

Наразі форвард збірної України відчуває великий спад у кар'єрі та близький до відходу із Брюгге, де програє конкуренцію та не вписується у стиль гри команди. Українець вже пропустив два стартові поєдинки через травму.

Динамо ж у стартовому турі УПЛ розгромило Минай 4:1 та очолило таблицю першості після першого матчу.