С Усиком у нас хорошие отношения, – россиянин Поветкин

Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин рассказал о том, существовала ли вероятность его поединка против Александра Усика. Оба боксера – олимпийские чемпионы.

Поветкин: Усик добрый, сильный боксер

Слухи о бое Усика с Поветкиным появились в 2020 году после сенсационной победы россиянина против Диллиана Уайта. Поветкин нокаутировал Уайта, но проиграл в реванше.

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В итоге встреча Усика и Поветкина так и не состоялась. Поветкин завершил карьеру, а Усик стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF.

Лично я не знаю, мог ли состояться наш бой. С Александром у нас хорошие отношения. Я считаю, что он добрый, сильный боксер. Насчет того, чтобы побоксировать – я такого лично не знаю. Я не знаю, почему люди так любят Усика. Наверное, за его простоту. Нормальный, добрый парень,

– заявил Поветкин.

Поветкин неоднократно открещивался от поединка с Усиком. Летом 2020 года он заявил, что у них с Усиком разные пути, поэтому проводить бой нет смысла.

В конце того же года российский боксер в очередной раз сказал, что не планирует драться с Усиком.

Поветкин провел 40 поединков, из которых 36 выиграл. В его пассиве три поражения и одна ничья. Россиянин не удерживал полноценный титул чемпиона мира. Александр был временным чемпион мира по версии WBC. Летом 2021-го объявил о завершении карьеры.