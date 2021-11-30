С Усиком у нас хорошие отношения, – россиянин Поветкин
Источник:"Ушатайка: Спорт-Экспресс"
Бывший регулярный чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин рассказал о том, существовала ли вероятность его поединка против Александра Усика. Оба боксера – олимпийские чемпионы.
Поветкин: Усик добрый, сильный боксер
Слухи о бое Усика с Поветкиным появились в 2020 году после сенсационной победы россиянина против Диллиана Уайта. Поветкин нокаутировал Уайта, но проиграл в реванше.
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В итоге встреча Усика и Поветкина так и не состоялась. Поветкин завершил карьеру, а Усик стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF.
Лично я не знаю, мог ли состояться наш бой. С Александром у нас хорошие отношения. Я считаю, что он добрый, сильный боксер. Насчет того, чтобы побоксировать – я такого лично не знаю. Я не знаю, почему люди так любят Усика. Наверное, за его простоту. Нормальный, добрый парень,
– заявил Поветкин.
- Поветкин неоднократно открещивался от поединка с Усиком. Летом 2020 года он заявил, что у них с Усиком разные пути, поэтому проводить бой нет смысла.
- В конце того же года российский боксер в очередной раз сказал, что не планирует драться с Усиком.