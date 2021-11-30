Повєткін: Усик добрий, сильний боксер
Чутки про бій Усика з Повєткіним з'явилися у 2020 році після сенсаційної перемоги росіянина проти Ділліана Уайта. Повєткін нокаутував Уайта, але програв у реванші.
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У підсумку зустріч Усика та Повєткіна так і не відбулася. Повєткін завершив кар'єру, а Усик став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF.
Особисто я не знаю, чи міг відбутися наш бій. З Олександром у нас хороші стосунки. Я вважаю, що він добрий, сильний боксер. Щодо того, щоб побоксувати – я такого особисто не знаю. Я не знаю, чому люди так люблять Усика. Напевно, через його простоту. Нормальний, добрий хлопець,
– заявив Повєткін.
- Повєткін неодноразово відхрещувався від поєдинку з Усиком. Влітку 2020 року він заявив, що в них з Усиком різні шляхи, тому проводити бій немає сенсу.
- Наприкінці того ж року російський боксер вкотре сказав, що не планує битися з Усиком.