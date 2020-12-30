Надеюсь, этого не будет: Поветкин о возможном бое с Усиком
Российский боксер тяжелого веса Александр Поветкин долгое время находится в десятке лучших боксеров мира. Несмотря на поражения Энтони Джошуа и Владимиру Кличко россиянину все еще удается биться за титулы. Поветкин надеется, что судьба не сведет его в ринге с Александром Усиком.
41-летний Поветкин признался, что не видел победный бой Усика против Дерека Чисоры. Об этом сообщает Fightnews.info.
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Усику все по зубам
Впрочем, россиянин считает, что Усик может преуспеть в тяжелом весе, ведь является хорошим боксером.
Если честно, не смотрел его поединок с Дереком Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним хорошие приятельские отношения,
– сказал Поветкин.
В то же время Поветкин согласится разделить ринг с Усиком, если их сведет судьба.
"При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать... Но, надеюсь, этого не будет", – добавил российский боксер.
Реален ли бой Усик-Поветкин?
Слухи о возможном бое между украинцем и россиянином неоднократно появлялись в СМИ. Однако сам Поветкин и менеджер россиянина Андрей Рябинский дали понять, что Усик не входит в их планы.
Команда Усика также считает, что бой не имеет шансов состояться. Усик в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.
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