Российский боксер тяжелого веса Александр Поветкин долгое время находится в десятке лучших боксеров мира. Несмотря на поражения Энтони Джошуа и Владимиру Кличко россиянину все еще удается биться за титулы. Поветкин надеется, что судьба не сведет его в ринге с Александром Усиком.

41-летний Поветкин признался, что не видел победный бой Усика против Дерека Чисоры. Об этом сообщает Fightnews.info.

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Усику все по зубам

Впрочем, россиянин считает, что Усик может преуспеть в тяжелом весе, ведь является хорошим боксером.

Если честно, не смотрел его поединок с Дереком Чисорой. Но считаю Александра хорошим и сильным боксером. Ему все по зубам, все зависит от него. Я не собираюсь с ним драться. Разве не с кем больше драться? У нас с ним хорошие приятельские отношения,

– сказал Поветкин.

В то же время Поветкин согласится разделить ринг с Усиком, если их сведет судьба.

"При этом скажу так: я никогда не выбирал соперника. Ну вот останемся мы вдвоем с Усиком, и тогда нам придется боксировать... Но, надеюсь, этого не будет", – добавил российский боксер.

К вниманию. Поветкин провел 39 поединков, из которых 36 выиграл. В его пассиве два поражения и ничья с Майклом Хантером. Россиянин не удерживал полноценный титул чемпиона мира. Сейчас Александр – временный чемпион мира по версии WBC.

Реален ли бой Усик-Поветкин?

Слухи о возможном бое между украинцем и россиянином неоднократно появлялись в СМИ. Однако сам Поветкин и менеджер россиянина Андрей Рябинский дали понять, что Усик не входит в их планы.

Команда Усика также считает, что бой не имеет шансов состояться. Усик в свое время заявлял, что не будет драться с Поветкиным из-за политической составляющей.