Усик зря перешел в тяжелый вес, – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Роман Кармазин не верит, что украинца Александра Усика ждет успех в супертяжелой весовой категории.

Кармазин заявил, что не видит Александра Усика в супертяжелом весе. В следующем поединке украинец должен сойтись в ринге с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа.

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Я думаю, зря Усик перешел в супертяжелый вес. Считаю, что надо было оставаться в первом тяжелом весе. Думаю, что он станет чемпионом, но потом потеряет титул,

– заявил он.

Что известно о бое Усик – Джошуа