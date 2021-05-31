Усик зря перешел в тяжелый вес, – экс-чемпион мира

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Роман Кармазин не верит, что украинца Александра Усика ждет успех в супертяжелой весовой категории.
Кармазин заявил, что не видит Александра Усика в супертяжелом весе. В следующем поединке украинец должен сойтись в ринге с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа.
Смотрите также Игроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020
Я думаю, зря Усик перешел в супертяжелый вес. Считаю, что надо было оставаться в первом тяжелом весе. Думаю, что он станет чемпионом, но потом потеряет титул,
– заявил он.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- Поединок Усика с Джошуа стал возможным после того, как сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последнего обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- Несмотря на то, что Усик официальный претендент на титул WBO, именно он должен стать следующим соперником Джошуа. WBO официально санкционировала их поединок.
- Боксеры могут встретиться в конце лета. Впрочем, существует вероятность, что Джошуа откажется от титула, а следовательно и боя с Усиком.