Кармазін заявив, що не бачить Олександра Усика в суперважкій вазі. У наступному поєдинку українець повинен зійтися в рингу з володарем титулів WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа.
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Я думаю, даремно Усик перейшов в суперважку вагу. Вважаю, що треба було залишатися в першій важкій вазі. Думаю, що він стане чемпіоном, але потім втратить титул,
– заявив він.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- Поєдинок Усика з Джошуа став можливим після того, як зірвалася зустріч Ентоні з Тайсоном Ф'юрі. Останнього зобов'язали зустрітися з Деонтеєм Уайлдером.
- Зважаючи на те, що Усик офіційний претендент на титул WBO, саме він має стати наступним суперником Джошуа. WBO офіційно санкціонувала їх поєдинок.
- Боксери можуть зустрітися наприкінці літа. Втім, існує ймовірність, що Джошуа відмовиться від титулу, а відтак і бою з Усиком.