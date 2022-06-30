Усик заслуживает всей поддержки, – Джошуа накануне реванша высказался о войне в Украине

Александр Усик и Энтони Джошуа встретились в Лондоне 29 июня. Боксеры провели пресс-конференцию, где также состоялась дуэль взглядов.

Джошуа: Желаю его семье и землякам добра

Британский боксер рассказал о своей подготовке к реваншу. Он заверил, что испытывает значительное давление на будущее противостояние с украинцем.

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"На этот раз мне пришлось готовиться иначе, чем в прошлом, но я был в такой ситуации раньше. Я на 100% чувствую давление от реванша. Было бы глупо это отрицать, но это хорошо. Это хорошее давление, я хочу процветать под давлением", – отметил Энтони.

Также боксер вспомнил о войне в Украине, которую развязала Россия и поддержал Александра.

Чувствую, что Усик заслуживает всей поддержки, которую он может получить, меня это устраивает. Я сказал ему, что желаю его семье и землякам добра, потому что я не хочу, чтобы мирные жители попали в войну и конфликт,

– заявил британец.

Энтони убежден, что Усик будет таким же, как и в первом поединке. Однако Джошуа надеется, что исход боя будет в его пользу.

"Он будет тем же парнем, что и в прошлом поединке, как и я. Я не смогу отрастить еще одну руку или ногу за это время. Мы будем такими же, но, надеюсь, результаты будут другими, и я покажу лучший бокс.

Всегда говорил, что я не идеален. Я имею право на ошибки и роста как личность. Я вырос перед своей боксерской аудиторией из молодого 18-летнего до 32-летнего бойца. Вырос и совершил много ошибок. Я все еще здесь, крепко стою, и, как вы сказали, это делает меня богаче и мудрее.

Я тоже получаю столько знаний и мудрости. К примеру, когда я боксировал против Энди Руиса второй раз. Это был совсем другой стиль. Так что в боксе я научился, что надо быть универсальным и уметь адаптироваться", – рассказал Джошуа.

Усик – Джошуа: когда состоится реванш

Уже этим летом поклонники бокса увидят на ринге Александра Усика и Энтони Джошуа. Бой состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Обе стороны уже подписали соглашение об бою-ответе и провели дуэль взглядов.

Усик даже успел познакомиться с местными поклонниками поближе и станцевал в толпе на Ближнем Востоке.

Ранее Энтони заявлял, что уверен в себе и победе над Александром.

Будучи в Лондоне, Усик не забывает о родной стране и продолжает говорить о преступлениях российских оккупантов.

Британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.

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