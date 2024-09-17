Першим про затримання Усика написав нардеп від "Слуг народу" та перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк пізно ввечері 17 вересня.

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Що кажуть в МЗС України про затримання українського боксера

Речник Міністерства закордонних справ України розповів у коментарі 24 Каналу, що на доручення міністра Андрія Сибіги, генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту, щоб з'ясувати обставини ситуації.

Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона,

– заявили в міністерстві.

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Там пояснили, що глава МЗС України Андрій Сибіга уже:

звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію;

доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням.

Дружина боксера Катерина Усик написала, що "все нормально" й чоловік пізніше пояснить, що трапилось.

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Дружина Усика прокоментувала затримання чоловіка / скриншот 24 Каналу

Згодом Жан Беленюк написав, що наче все добре й Олександра Усика повинні відпустити.

"Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", – додав нардеп.