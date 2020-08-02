Во время дебютного шоу от промоутерской компании Usyk17 Promotion бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик подшутил над известным боксером Денисом Беринчиком.

Когда Беринчик попросил его сделать фото, Усик рассмотрел телефон, а потом сделал вид, что прячет его в карман. Соответствующее видео опубликовал Instagram-аккаунт boxingtime.ua.

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После этого супертяж начал делать селфи и, наверное, вернул все-таки гаджет Денису.

Напомним, что Усик под своей эгидой промоутерской компании Usyk17 Promotion организовал вечер бокса в селе Лесники под Киевом, на котором присутствовал лично. С результатами ивента можно ознакомиться по ссылке.