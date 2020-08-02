Промоутер приоткрыл завесу тайны, почему затягивается организация боя Усика с Чисорой
Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации следующего боя своего подопечного.
Усик продолжает тренироваться, ожидая поединка с опытным британцем Дереком Чисорой. Пока организаторы никак не определятся с точной датой встречи. Слова Красюка цитирует Tribuna.com.
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Это будет октябрь месяц. Скорее всего, Лондон. Дело в том, что с 1 августа правительство (Великобритании) разрешает проводить мероприятия со зрителями. Не со 100% посещаемостью, но они уже есть.
А с 1 октября введут разрешения на полноценные мероприятия. Сейчас Matchroom позволили провести эксперимент: организовать чемпионат по снукеру, если я не ошибаюсь. Если этот эксперимент окажется успешным, в октябре уже будут события с массовой посещаемостью,
– отметил Красюк.
Усик – Чисора: коротко о бое
- Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Но из-за пандемии коронавируса этот бой перенесли.
- Новая дата боя Усик – Чисора, как и место проведения еще не согласованы. Вполне вероятно, что бой состоится в октябре 2020 года.
- Боксеры продолжают поддерживать форму, занимаясь в залах.