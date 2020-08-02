Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации следующего боя своего подопечного.

Усик продолжает тренироваться, ожидая поединка с опытным британцем Дереком Чисорой. Пока организаторы никак не определятся с точной датой встречи. Слова Красюка цитирует Tribuna.com.

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Это будет октябрь месяц. Скорее всего, Лондон. Дело в том, что с 1 августа правительство (Великобритании) разрешает проводить мероприятия со зрителями. Не со 100% посещаемостью, но они уже есть.



А с 1 октября введут разрешения на полноценные мероприятия. Сейчас Matchroom позволили провести эксперимент: организовать чемпионат по снукеру, если я не ошибаюсь. Если этот эксперимент окажется успешным, в октябре уже будут события с массовой посещаемостью,

– отметил Красюк.

Усик – Чисора: коротко о бое