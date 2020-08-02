Під час дебютного шоу від промоутерської компанії Usyk17 Promotion колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик пожартував над відомим боксером Денисом Берінчиком.

Коли Берінчик попросив його зробити фото, Усик розглянув телефон, а потім зробив вигляд, що ховає його в кишеню. Відповідне відео опублікував Instagram-акаунт boxingtime.ua.

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Після цього супертяж почав робити селфі і, напевно, повернув-таки гаджет Денису.

Нагадаємо, що Усик під егідою своєї промоутерської компанії Usyk17 Promotion організував вечір боксу в селі Лісники під Києвом, на якому був присутній особисто. З результатами івенту можна ознайомитися за посиланням.