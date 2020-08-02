В субботу, 1 августа, большой профи-бокс вернулся в Киев после длительного перерыва. Шоу бокса впервые организовано Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика. Всего состоялось 13 боксерских поединков.

Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (2-0, 2 KO) провел свой второй бой на профессиональном ринге. Выхрист нокаутировал Семена Пахомова (2-11, 2 KO). Бой завершился во втором раунде, пишет 24 канал.

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В основном бою вечера Владислав Сиренко (14-0, 13 KO) досрочно победил Павла Кроленко (3-6, 2 KO). Побывав в нокдауне, Кроленко из-за травмы руки отказался от продолжения боя перед 5-м раундом.

В 6 раундовом бою украинец Дмитрий Митрофанов обыграл Анатолия Хунаняна (Чехия). Все судьи отдали предпочтение украинцу, 9-я победа Дмитрия на профи-ринге.

Непобежденный украинский боксер второго полулегкого веса (до 59 кг) Олег Малиновский получил свою 26-ю победу на профи-ринге. Соперником Малиновского был 40-летний белорус Андрей Исаев, который проиграл последние девять поединков.

Все результаты вечера бокса Big Boxing Night

Андрей Исаков (Винница) – Павел Гришкавец (Беларусь): досрочная победа Исакова

Станислав Кутин (Киев) – Вадим Костючек (Чернигов): победа Кутина в пятом раунде

Зоравора Петросян (Киев) – Эдуард Меринець (Харьков): победа Петросяна единогласным решением судей

Александр Соломенников (Ивано-Франковск) – Даниил Савченко (Павлоград): победа Соломенникова единогласным решением судей

Дмитрий Безус (Киев) – Павел Лукьянов (Николаев): победа Безуса единогласным решением судей

Даниэль Лапин (Киев) – Сергей Крапшила (Беларусь): победа Лапина единогласным решением судей

Виктор Выхрист (Кременчуг) – Семен Пахомов (Харьков): победа Выхриста техническим нокаутом во втором раунде

Виктор Выхрист – Семен Пахомов: видео боя

Александр Захожий (Запорожье) – Константин Довбищенко (Харьков): победа Захожего единогласным решением судей

Александр Захожий – Константин Довбищенко: видео боя

Олег Малиновский (Киев) – Андрей Исаев (Беларусь): победа Малиновского решением судей

Дмитрий Митрофанов (Чернигов) – Анатолий Хунанян (Чехия): победа Митрофанова решением судей

Дмитрий Митрофанов – Анатолий Хунанян: видео боя

Андрей Великовский (Киев) – Руслан Щелев (Киев): победа Великовского в пятом раунде

Петр Иванов (Нежин) – Роман Шкарупа (Харьков): победа Иванова единогласным решением судей

Петр Иванов – Роман Шкарупа: видео боя

Владислав Сиренко (Киев) – Павел Кроленко (Харьков): досрочная победа Сиренко перед 5-м раундом.

Владислав Сиренко – Павел Короленко: видео боя