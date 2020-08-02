Нокауты от Сиренко и Выхриста, победа Митрофанова: видео и результаты вечера бокса Усика
В субботу, 1 августа, большой профи-бокс вернулся в Киев после длительного перерыва. Шоу бокса впервые организовано Usyk17 Promotion, промоутерской компанией Александра Усика. Всего состоялось 13 боксерских поединков.
Перспективный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (2-0, 2 KO) провел свой второй бой на профессиональном ринге. Выхрист нокаутировал Семена Пахомова (2-11, 2 KO). Бой завершился во втором раунде, пишет 24 канал.
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В основном бою вечера Владислав Сиренко (14-0, 13 KO) досрочно победил Павла Кроленко (3-6, 2 KO). Побывав в нокдауне, Кроленко из-за травмы руки отказался от продолжения боя перед 5-м раундом.
В 6 раундовом бою украинец Дмитрий Митрофанов обыграл Анатолия Хунаняна (Чехия). Все судьи отдали предпочтение украинцу, 9-я победа Дмитрия на профи-ринге.
Непобежденный украинский боксер второго полулегкого веса (до 59 кг) Олег Малиновский получил свою 26-ю победу на профи-ринге. Соперником Малиновского был 40-летний белорус Андрей Исаев, который проиграл последние девять поединков.
Все результаты вечера бокса Big Boxing Night
- Андрей Исаков (Винница) – Павел Гришкавец (Беларусь): досрочная победа Исакова
- Станислав Кутин (Киев) – Вадим Костючек (Чернигов): победа Кутина в пятом раунде
- Зоравора Петросян (Киев) – Эдуард Меринець (Харьков): победа Петросяна единогласным решением судей
- Александр Соломенников (Ивано-Франковск) – Даниил Савченко (Павлоград): победа Соломенникова единогласным решением судей
- Дмитрий Безус (Киев) – Павел Лукьянов (Николаев): победа Безуса единогласным решением судей
- Даниэль Лапин (Киев) – Сергей Крапшила (Беларусь): победа Лапина единогласным решением судей
- Виктор Выхрист (Кременчуг) – Семен Пахомов (Харьков): победа Выхриста техническим нокаутом во втором раунде
Виктор Выхрист – Семен Пахомов: видео боя
- Александр Захожий (Запорожье) – Константин Довбищенко (Харьков): победа Захожего единогласным решением судей
Александр Захожий – Константин Довбищенко: видео боя
- Олег Малиновский (Киев) – Андрей Исаев (Беларусь): победа Малиновского решением судей
- Дмитрий Митрофанов (Чернигов) – Анатолий Хунанян (Чехия): победа Митрофанова решением судей
Дмитрий Митрофанов – Анатолий Хунанян: видео боя
- Андрей Великовский (Киев) – Руслан Щелев (Киев): победа Великовского в пятом раунде
- Петр Иванов (Нежин) – Роман Шкарупа (Харьков): победа Иванова единогласным решением судей
Петр Иванов – Роман Шкарупа: видео боя
- Владислав Сиренко (Киев) – Павел Кроленко (Харьков): досрочная победа Сиренко перед 5-м раундом.
Владислав Сиренко – Павел Короленко: видео боя