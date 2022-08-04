Не сомневался, – промоутер Усика о возвращении боксера в Украину после 24 февраля

Александр Усик сразу вернулся в Украину после начала полномасштабной русско-украинской войны. До этого боксер находился в Лондоне.

Красюк: Дорога домой заняла как минимум десять часов

Промоутер украинского чемпиона Александр Красюк рассказал, как Усик возвращался в Украину. По его словам, боксер и так должен был лететь в Киев, однако самолет был отменен.

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"Поэтому Александр долетел до Польши, а затем на переводных двигался в Украину вместе с Лапиным. Они переходили границу, и дорога домой заняла как минимум десять часов", – рассказал промоутер.

Также Александр вступил в ряды территориальной обороны Киевской области. Красюк рассказал, как это было.

По словам Усика, он даже намека на сомнение не имел относительно возвращения в Украину. Там семья, родные и близкие. Так же и в терроборону он пошел без колебаний, патрулировал вместе со всеми,

– добавил Красюк.

Все же Усик уехал из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа. Ранее сам боксер рассказывал, что он не планировал покидать родную страну, однако его убедили сделать друзья-военные.

Подарок для украинцев

Недавно стало известно, что Александр выкупил права на трансляцию реванша из Джошуа. Он это сделал для того, чтобы его земляки смогли бесплатно просмотреть поединок.

Сразу несколько вещателей будут транслировать реванш Усик – Джошуа. Украинцы смогут посмотреть бой на платформе Megogo, "Суспильном", на ютуб-канале Александра Усика и на сайте "Пари-Матч".

Промоутер рассказал, что главной целью для Александра является собрать как можно больше средств для Украины. Во время прямого эфира каждый желающий сможет с помощью QR-кода внести вклад в победу. Все деньги от спонсоров, помогающих с этой трансляцией, будут переходить в фонд боксера.

Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.