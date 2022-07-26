Усик: Все, что я делал, – молился

Чемпион мира в тяжелом весе в очередной раз заверил, что не хотел покидать пределы находящейся в огне родной страны. Александр Усик рассказал, кто его подтолкнул принять решение согласиться на реванш против Энтони Джошуа.

Интересно узнать Джошуа рассказал, что сделает со своими чемпионскими поясами, если победит Усика

Боксер заявил, что его решение изменилось после встречи со знакомыми военными, которые убедили его уехать готовиться за границу и выйти на ринг против Джошуа ради всей Украины.

Не только Александр не хотел уезжать из родной страны. Его семья тоже на отрез отказывалась от выезда в безопасное место за границу.

Все, что я делал – молился. Я не хотел покидать Украину, но я увидел с друзьями-военными и посетил военных в больнице. Все они просили меня поучаствовать в поединке, согласиться на реванш и сражаться за всю каину. Даже моя жена, я хотел отправить ее с детьми из Украины, но она сказала: "Я этого не буду делать и точка",

– сказал Усик.

Напомним, что Усик находился в рядах территориальной обороны Киевской области. Теперь благодаря реваншу Александр хочет собрать на нужды Украины больше денег.

Усик готов отправлять Джошуа на пенсию