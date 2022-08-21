Не дал ему разогнать атаку, – бывший тренер прокомментировал тактику Усика
Украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Энтони Джошуа, сохранил пояса WBO, WBA, IBF, IBO и добавил к ним еще и пояс по версии журнала "The Ring". Одна из главных причин успеха нашего спортсмена – умелое применение тактики.
Об этом 24 каналу рассказал бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский. Он также отметил, что в определенный момент боя стало тревожно за Александра, поскольку он остановился в работе ногами.
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Усик пропустил несколько неприятных ударов
Сосновский добавил, что стал волноваться за итог поединка, когда Джошуа применил свою тактику грубых ударов.
Британец ударил Усика и в затылок, и в предплечье, и в район уха. То есть он начал грязно работать. Как в поединке с Владимиром Кличко, когда он зацепил нашего боксера и просто пошел его брутального добивать,
– отметил тренер.
Александр сумел тактически подстроиться
По словам Сосновского, Усик понял, к чему стремится Джошуа и вовремя подстроился под такую тактику оппонента. Украинец прижался к сопернику и не дал ему разогнаться. Тем самым Александр смог отдохнуть и сам.
"А в последних раундах Александр снова включил ноги, скорость и вымотал Джошуа, который и без того уже потерял силы", – подчеркнул Сосновский.
По его мнению, если бы Усик сопротивлялся и начал бороться с соперником, тоже потерял бы много сил. А так он сначала разорвал дистанцию, а потом вернулся к своему ритму боя.
Было заметно по Джошуа, что ему тяжело. Украинец сумел его развернуть, поэтому британец пролетал в канаты, хватал воздух. Это уже была стихия Александра,
– подытожил тренер.
Сосновский прокомментировал тактику Усика: смотрите видео
Бой-реванш Усик – Джошуа: коротк
- Александр Усик победил Энтони Джошуа в бою-реванше. Поединок продлился все 12 раундов, а украинец победил раздельным решением судей – 113:115; 115:113; 116:112.
- После победы Усик призвал Фьюри возвращаться на ринг, чтобы провести с ним бой за звание абсолютного чемпиона мира. Тайсон мгновенно ответил, что уничтожил бы обоих боксеров за вечер.
- "Задницу он свою побьет", – так на пресс-конференции Усик отреагировал на слова Фьюри. Украинец добавил, что Тайсону это только снится, будто он кого-то победил.