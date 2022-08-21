Мы победим, – Усик
Соответствующее заявление 35-летний боксер из оккупированного Крыма сказал на пресс-конференции после того, как второй раз одолел Энтони Джошуа . Усик уверен, что Украина будет "на очень высоком уровне".
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"Будущее моего государства – мы победим и будем экономически на очень высоком уровне. К нам будет приезжать много туристов, потому что наша страна богата историей", – сказал Усик.
Боксер отметил, что раньше Украину знали благодаря братьям Кличко, Андрею Шевченко и Василию Ломаченко. Теперь в мире узнают Украину из-за кровавой войны с россией.
Когда люди знали Украину благодаря спортсменам – братья Кличко, Шевченко, Ломаченко. Сейчас нашу страну весь мир знает как ту, которая защищает себя от второй армии мира. И мы очень хорошо стоим, еще и "набрасываем" им,
– отметил украинец.
Усик уверен, что украинцы не сдаются и будут идти до конца.
"Некоторые люди в мире недооценивают кого-то. Откройте глаза и посмотрите, что происходит в мире и на территории Украины. Украинцы не сдаются, они до конца. Они будут идти до конца, и мы победим. Надо немного больше времени на это", – резюмировал Александр.
Отметим, что Усик посвятил победу Украины и ВСУ .
Усик снова победил Джошуа: что известно
- Александру Усику во второй раз удалось победить Энтони Джошуа и сохранить титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. Кроме того, Усик получил вакантный пояс журнала The Ring.
- Непобедимый украинский победил Джошуа раздельным решением судей. Двое судей отдали победу Усику, а один – Джошуа.
- Для украинца это 20-я победа на профессиональном ринге, когда Джошуа проиграл уже в третий раз. Помимо Усика, Джошуа в 2019 году сенсационно проиграл Энди Руису.
- Впервые Усик и Джошуа встретились в сентябре 2021 года в Лондоне. Усик выиграл единогласное решение судей и отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира.