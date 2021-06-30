Городничев в своем блоге на ютубе решил снова поймать волну хайпа, назвав тяжеловеса Александра Усика тем, кто стоит три копейки по сравнению с Джошуа.
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Я ролик свой назвал "Усик стоит три копейки" – именно так оно и есть. Понятно, что это сарказм, но сейчас Усик много денег не стоит. Сейчас этот бой раскручивают – кого они только не подключили, но что-то этот поединок никак не срастется. И WBO бой санкционировала, хотя она также назначила поединок Усик – Джойс. Где этот бой? Нет его, поскольку не собрали денег,
– сказал Городничев.
"Этого боя не будет. Сейчас они поднимают хайп, собирают толпу, чтобы это организовать, но не выйдет в этом бою. Не потому, что кто-то испугался, а потому что у Джошуа крупный контракт на большие деньги. Они пытаются, раскручивают, но, к сожалению, этого боя не будет", – зявив он.
Поединок Усик – Джошуа: что известно
- Поединок Усика с Джошуа стал возможным после того, как сорвалась встреча Энтони с Тайсоном Фьюри. Последнего обязали встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- WBO официально санкционировала поединок между Джошуа и Усик.
- Боксеры могут встретиться в сентябре 2021 года. Впрочем, существует вероятность, что Джошуа откажется от титула, а затем и боя с Усиком.