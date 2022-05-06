Усик занял второе место у топ-10 лучших боксеров современности, Ломаченко – седьмой

Александр Усик готовится к реваншу против Энтони Джошуа. Украинский боксер попал в топ-10 лучших боксеров ХХ века.

Украинцы вошли в десятку лучших

Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров современности. Список не поделен на весовые категории.

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В рейтинге нашлось место сразу двум украинским боксерам. На второй позиции расположился чемпион мира по тяжелым весам по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO Александр Усик. Украинец уступил только Саулю Канело Альваресу.

Тройку лучших замкнул Теренс Кроуфорд. Наяо Иноуэ занимает четвертое место.



Топ-4 лучших боксеров современности / Скриншот из The Ring

Еще одним украинцем в десятке лучших стал Василий Ломаченко – 7-е место. Боксер триумфально вернулся на ринг после поражения Теофимо Лопеса. Боксер из Украины победил Массаиоши Накатани и Ричарда Комми.



Ломаченко попал в топ-10 / Скриншот из The Ring

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring

Сауль Альварес Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Эррол Спенс Хуан Франциско Эстрада Василий Ломаченко Джош Тейлор Роман Гонсалес Казуто Иока

Усик вернулся в бокс, а Ломаченко защищает Украину от врага