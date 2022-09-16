Александр Усик решил организовать поездку в США в октябре: какие цели визита

Украинский чемпион намерен посетить два боя на американском континенте, в том числе с участием Василия Ломаченко. Также Александр едет с благотворительной целью.

Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа в августе этого года. Это позволило украинскому боксеру защитить чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Следующим соперником Александра может стать американец Деонтей Уайлдер . 15 октября боксер проведет бой против финна Роберта Хелениуса и только после этого может идти речь о поединке с Усиком.

Александр уезжает в США

Как стало известно, украинец намерен посетить бой Уайлдера и Хелениуса. В октябре Александр планирует тур в США в рамках действия своего благотворительного фонда Usyk Foundation.

Также Усик хочет посетить бой другого украинца Василия Ломаченко. Уроженец Белгород-Днестровского возобновляет карьеру и встретится 29 октября с Джемейном Ортисом .

Бой Усик – Фьюри на грани срыва

Напомним, что после победы над Джошуа Усик планировал сразиться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Сначала "Цыганский король" объявил об уходе на пенсию, однако позже согласился на поединок.

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Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году. Поэтому бой Усик – Фьюри под угрозой срыва, а обладатель пояса WBC теперь хочет сразиться с Джошуа.