У него больше побед нокаутом, – Усик сравнил свою тактику ведения боя и Залужного
Источник:ютуб-канал "Киевский торт"
Украинский чемпион мира Александр Усик поделился впечатлениями от встречи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Боксер сравнил тактику боя.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF заметил, что пришел на встречу не с пустыми руками. Александр Усик отметил, что встреча не была длительной из-за плотного графика Валерия Залужного, но теплой.
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Усик: Это настоящий военный
Боксер еще раз убедился в профессионализме нашего главнокомандующего ВСУ. Также Усик сравнил свою тактику ведения боя со схемами Залужного. Александр рассказал, у кого в активе из них двоих больше нокаутов.
"Очень приятный человек. Я недолго с ним виделся, подарил Валерию Федоровичу один презент небольшой и все. Но по работе можно сказать, что это очень профессиональный человек. То, что он делает, как делает. Это настоящий военный", – сказал Усик.
Тактики ведения боя схожи у Залужного и Усика? У него больше побед нокаутом,
– заметил боксер.
Отметим, что Валерий Залужный стал подлинным примером мужества и гением тактики ведения боя против безжалостного российского врага для всего мира.
Как Усик помогает Украине за пределами ринга
- Александр Усик тоже успевает не только боксировать. В начале полномасштабной войны боксер вступил в ряды терробороны Киевской области. Впоследствии после уговоров военных отправился на реванш против Энтони Джошуа, в котором во второй раз победил британца.
- После чего вернулся в Украину и стал финансово помогать украинцам и защитникам. Он взялся за восстановление жилого массива, устраивал благотворительные вечера, отдает вещи со своими автографами на аукционы и встречается с ранеными бойцами. Также Усик стал одним из первых послов платформы UNITED24.
- Усик полностью отказался от языка, на котором говорит враг в повседневной жизни.
- В 2023 году Александр мог получить шанс стать абсолютным чемпионом мира, но Тайсон Фьюри в последний момент слился с переговоров.