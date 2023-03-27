Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри не смогли договориться о долгожданном бое за абсолют. Мечта украинского боксера откладывается из-за британского труса по прозвищу "Цыганский король".
Интересно Жизнь накажет Фьюри за алчность: промоутер Усика поставил диагноз "Цыганскому королю"
После срыва боя с "алчным Пузом"
Уже даже говорили, что общий поединок состоится 29 апреля. Усик соглашался на все условия, которые выдвигал британец. Но все осталось на уровне слов. До реальности и подписания контракта о бое дело так и не дошло. Усик закрыл тренировочный лагерь, еще не открывавший Фьюри.
Александр вернулся в Украину, где проводит время с семьей и решает свои дела. Усик решил не терять время и посетил украинских военных в Ворзеле, где от оккупантов пострадал его дом.
Такие встречи вдохновляют и боксера, и наших защитников, продолжающих держать оборону и выгонять безжалостного врага из нашей страны.
Чемпион мира сделал общую фотографию с украинским флагом. А на фото даже сложно разглядеть Усика среди таких мужественных и сильных украинских мужчин.
Встреча Александра Усика с военными / Фото из инстаграмма Екатерины Усик
Благотворительные дела Александра Усика
- В начале полномасштабного вторжения Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону Киевской области.
- Александр Усик – посол платформы UNITED 24.
- Боксер неоднократно организовывал и организует благотворительные вечера и аукционы в поддержку Украины.
- Также Александр взялся за восстановление жилого дома в Ирпене, который разрушили оккупанты. Для этого понадобилось 12 миллионов гривен, 8 из которых из собственного кармана вытащил сам боксер.
- Усик посещает раненых военных в госпитале, частях, чтобы поднять моральный дух наших защитников. Именно они в свое время убедили Александра провести реванш против Энтони Джошуа, в котором украинец второй раз победил британского соперника.
- Усик полностью отказался от языка врага в повседневной жизни.