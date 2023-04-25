Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF зауважив, що прийшов на зустріч не з порожніми руками. Олександр Усик відзначив, що зустріч не була тривалою через щільний графік Валерія Залужного, але теплою.

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Усик: Це справжній військовий

Боксер вкотре переконався у професіоналізмі нашого головнокомандувача ЗСУ. Також Усик порівняв свою тактику ведення бою із схемами Залужного. Олександр розповів, у кого в активі з них двох більше нокаутів.

"Дуже приємна людина. Я недовго з ним бачився, подарував Валерію Федоровичу один презент невеликий і все. Але по роботі можна сказати, що це дуже професійна людина. Те, що він робить, як робить. Це справжній військовий", – сказав Усик.

Тактики ведення бою схожі у Залужного та Усика? У нього більше перемог нокаутом,

– зауважив боксер.

Відзначимо, що Валерій Залужний став справжнім прикладом мужності та генієм тактики ведення бою проти безжального російського ворога для усього світу.

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