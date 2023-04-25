Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF заметил, что пришел на встречу не с пустыми руками. Александр Усик отметил, что встреча не была длительной из-за плотного графика Валерия Залужного, но теплой.

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Усик: Это настоящий военный

Боксер еще раз убедился в профессионализме нашего главнокомандующего ВСУ. Также Усик сравнил свою тактику ведения боя со схемами Залужного. Александр рассказал, у кого в активе из них двоих больше нокаутов.

"Очень приятный человек. Я недолго с ним виделся, подарил Валерию Федоровичу один презент небольшой и все. Но по работе можно сказать, что это очень профессиональный человек. То, что он делает, как делает. Это настоящий военный", – сказал Усик.

Тактики ведения боя схожи у Залужного и Усика? У него больше побед нокаутом,

– заметил боксер.

Отметим, что Валерий Залужный стал подлинным примером мужества и гением тактики ведения боя против безжалостного российского врага для всего мира.

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