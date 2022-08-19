Усик: Там было видно мое отражение

Александр Усик показал на весах 100,1 килограмма. В то же время Джошуа был тяжелее 10 килограммов – 110,9. После взвешивания боксеры встретились взглядами, которые Энтони проиграл. Он первым сказал что-нибудь украинцу и отвел взгляд.

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После этого боксеры ответили на несколько последних вопросов накануне реванша. Усик не был многословным и довольно закрыто отвечал.

Сначала Александр прокомментировал свой финальный вес перед боем, который значительно меньше соперника. Хотя в СМИ распространялась информация, что вроде бы с предыдущей встречей с Джошуа наш казак набрал 15 килограммов. Но оказалось, что эти слухи были лжи.

А видите, не всегда надежды становятся реальностью,

– рассказал Усик о своем весе.

Чемпион мира прокомментировал затяжную дуэль взглядов, в которой он одержал маленькую победу. Усик добавил, что в глазах Джошуа увидел свое отражение. Однако не стал дерзко отвечать, была ли в этом отражении картина, как он уходит с ринга с поясами. Александр заверил, что все узнаем уже 20 августа.

Финальный месседж от Усика был коротким, но со словами благодарности.

Спасибо всем! С Богом!,

– сказал украинский боксер.

Интересно, что на взвешивание Усик пришел в украинской патриотической одежде – вышиванке и красных брюках (шароварах). Дополнял этот образ казацкие чубы и усы.

К слову. Реванш Усик – Джошуа начнется 20 августа не раньше 23:00 по Киеву. Но начало трансляции запланировано на 22:00. Где смотреть жаркую встречу – по ссылке.