Топовый украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик, владеющий престижными чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, прокомментировал скандальное поведение обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри. Именно эти боксеры должны определить короля дивизиона.

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Поединок за все пояса хевивейта между Усиком и Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года. Победитель мегафайта станет абсолютным чемпионом и навеки впишет свое имя в историю бокса.

Усик: Фьюри стал словно пришелец

Мне кажется, что первая версия Тайсона Фьюри – это хороший парень, семьянин. Я думаю, что после поединка мы будем друзьями. Но когда работает телевидение, включается камера, Тайсон Фьюри меняется. Он становится словно пришелец (имитирует непонятные звуки, - прим.): "Ты кролик, ты с*чка, ты полутяжеловес". Для меня это шоу,

– сказал Усик.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.