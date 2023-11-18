Эпатажный обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри имеет нестабильную психику. В этом все могли убедиться во время совместной пресс-конференции с Александром Усиком.
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Фьюри: После каждого боя у меня бывает депрессия
Оказывается, что во всем виноват Фрэнсис Нганну. "Жадное пузо" рассчитывал одержать легкую победу над дебютантом боксерского ринга. В итоге чемпион WBC оказался в нокдауне в третьем раунде. Звезда ММА изрядно помяла бока напыщенному Фьюри. Впрочем, судьи все же решили не портить послужной список британца и признали его победителем поединка.
После такого позора Тайсон долго не мог прийти в себя. О своем непростом душевном состоянии он рассказал в интервью Boxing Social.
После каждого боя у меня бывает двухнедельная депрессия, и сейчас я почти справляюсь с этим. Вот-вот вернусь к реальности… Я знаю, что это пройдет примерно через две недели. Я привык к этому. Плюсы и минусы всего этого вот таковы. За каждым плюсом есть еще большой минус,
– сказал Фьюри.
Также "Цыганский король" отметил, что когда его состояние придет в норму, он приступит к подготовке к бою с Александром Усиком.