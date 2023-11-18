Топовий український боксер надважкої ваги Олександр Усик, який володіє престижними чемпіонськими титулами за версіями WBA, WBO, IBO та IBF, прокоментував скандальну поведінку володаря пояса WBC Тайсона Ф'юрі. Саме ці боксери мають визначити короля дивізіону.

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Поєдинок за всі пояси хевівейту між Усиком та Ф'юрі відбудеться в Саудівській Аравії 17 лютого 2024 року. Переможець мегафайту стане абсолютним чемпіоном та навіки впише своє ім'я в історію боксу.

Усик: Ф'юрі став немов прибулець

Мені здається, що перша версія Тайсона Ф'юрі – це хороший хлопець, сім'янин. Я думаю, що після бою ми будемо друзями. Але коли працює телебачення, вмикається камера, Тайсон Ф'юрі змінюється. Він стає немов прибулець (імітує незрозумілі звуки, - прим.): "Ти кролик, ти с*чка, ти напівважковаговик". Для мене це шоу,

– сказав Усик.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

До слова, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.