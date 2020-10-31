Непобедимый украинский боксер Александр Усик стал главным объектом для британских журналистов перед боем с Дереком Чисорой. Украинцу пришлось отвечать на вопросы на английском, что Усику удавалось с переменным успехом.

33-летний украинец попал в забавный инцидент, когда экс-боксер Дэвид Хэй и сам Усик дискутировали относительно лучшего боксера всех времен в крузервейте (крейсерский вес). Об этом сообщает 24 канал.

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Усик во время интервью заявил, что считает Эвандера Холифилда лучшим "крузером" в истории бокса. Об этом он сказал в присутствии Дэвида Хэя, который также становился чемпионом мира в крузервейте.

Усик, который был абсолютным чемпионом мира в крузервейте, поставил Хэя на второе место в своем рейтинге

Как сконфузился Усик

Интервьюер поставил Хэю вопрос, кого, по его мнению, из лучших крузеров он бы побил. Дэвид ответил, что всех, кроме Холифилда.

Тогда журналист спросил Усика, побил бы он Холифилда, на что тот, не поняв вопроса, ответил утвердительно. Александр, видимо, подумал, что его спрашивают, реально ли Эвандер – номер один.

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Интервьюер также спросил Усика, побил бы он Хэя, но тот снова не понял вопроса, заявив, что Хэй – номер два в истории, только после Холифилда.

В конце видео Усик смешно показал на Дэвида Аллена, какой у британца неудобный стиль. С Алленом украинец проводил спарринг в Киеве.

Видео интервью Усика

Поединок Усик – Чисора состоится 31 октября. Посмотреть бой можно на онлайн-площадке MEGOGO. Начало – не ранее 23.00. Для Усика – это второй бой в супертяжелом весе.