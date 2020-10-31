Непереможний український боксер Олександр Усик став головним об'єктом для британських журналістів перед боєм з Дереком Чісорою. Українцю довелося відповідати на запитання англійською, що Усику вдавалося з перемінним успіхом.

33-річний українець потрапив у кумедний інцидент, коли ексбоксер Девід Хей та сам Усик дискутували щодо найкращого боксера всіх часів у крузервейті (перша важка вага). Про це повідомляє 24 канал.

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Усик під час інтерв'ю заявив, що вважає Евандера Холіфілда найкращим "крузером" в історії боксу. Про це він сказав у присутності Девіда Хея, який також ставав чемпіоном світу у крузервейті.

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Як сконфузився Усик

Інтерв'юер поставив Хею запитання, кого, на його думку, з кращих крузерів він би побив. Девід відповів, що всіх, окрім Холіфілда.

Тоді журналіст запитав Усика, чи побив би він Холіфілда, на що той, не зрозумівши питання, відповів ствердно. Олександр, мабуть, подумав, що його запитують, чи реально Евандер – номер один.

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Інтерв'юер також запитав Усика, чи побив би він Хея, але той знову не зрозумів питання, заявивши, що Хей – номер два в історії, тільки після Холіфілда.

Наприкінці відео Усик смішно показав на Девіда Аллена, який у британця незручний стиль. З Алленом українець проводив спаринг у Києві.

Відео інтерв'ю Усика

Поєдинок Усик – Чісора відбудеться 31 жовтня. Подивитися бій можна на онлайн-майданчику MEGOGO. Початок – не раніше 23.00. Для Усика – це другий бій у суперважкій вазі.