Усик и Шевченко посетят матч Первой лиги Украины: где можно будет увидеть звезд
27 августа 2021 , 13:28Читати новину українською
Источник:инстаграм Полесья
Звезды украинского спорта боксер Александр Усик и тренер Андрей Шевченко порадуют своим присутствием футбольных болельщиков. Усик и Шевченко посетят поединок Первой лиги.
Шевченко и Усик на футболе
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко и боксер Александр Усик посетят матч 6 тура первой лиги Полесья – Альянс.
Стоит внимания Шевченко готов возглавить киевское Динамо, – СМИ
Игра состоится 28 августа на Центральном стадионе в Житомире. Начало поединка в 15:30.
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- Андрей Шевченко недавно вернулся в Украину. Тренер появился в Киеве впервые после того, как объявил, что покидает сборную Украины.
- Специалист присутствовал на матче 5 тура УПЛ Динамо – Десна (4:0). Также Шевченко посетил тренировочную базу Шахтера.
- Зато Александр Усик продолжает готовиться к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа. Боксеры 25 сентября встретятся в Лондоне.